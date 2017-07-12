"Зенит" отказал "Валенсии" в трансфере Нету

"Валенсия" не договорилась с "Зенитом" о покупке португальского защитника Луиша Нету, сообщает O Jogo.

По сведениям издания, испанский клуб предлагал за футболиста пять миллионов евро, но получил отказ. Трансфер игрока маловероятен, так как на него рассчитывает наставник питерцев Роберто Манчини.

Ожидается, что в ближайшее время "Зенит" продлит контракт с 29-летним Нету.

Не пропустите: Манчини: "Со "Спартаком" у "Зенита" будут хорошие матчи". | http://soccernews.ru