"Зенит" отказал "Валенсии" в трансфере Нету

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"Зенит" отказал "Валенсии" в трансфере Нету

"Валенсия" не договорилась с "Зенитом" о покупке португальского защитника Луиша Нету, сообщает O Jogo.

По сведениям издания, испанский клуб предлагал за футболиста пять миллионов евро, но получил отказ. Трансфер игрока маловероятен, так как на него рассчитывает наставник питерцев Роберто Манчини.

Ожидается, что в ближайшее время "Зенит" продлит контракт с 29-летним Нету.

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