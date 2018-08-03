"Зенит" отказался обменять своего игрока на Вериссимо

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"Зенит" отказался обменять своего игрока на Вериссимо

"Зенит" ответил отказом "Сантосу", который предлагал включить в сделку по трансферу защитника Вериссимо хавбека петербургского клуба Эрнани, сообщают российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Зенит" может заплатить за 22-летнего Вериссимо 9 миллионов евро.

В первом туре этого сезона Эрнани отыграл 69 минут против "Енисея" (2:0).

В прошлом сезоне 24-летний Эрнани на правах аренды выступал за "Сент-Этьен", провел за клуб 19 матчей и забил 4 гола.

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