"Зенит" отказался от покупки Аскасибара

Факундо Фрага, агент полузащитника "Эстудиантеса" Сантьяго Аскасибара, сообщил, что питерский "Зенит" утратил интерес к его клиенту.

"Нет ни одного шанса, что Сантьяго перейдёт в "Зенит". Петербургский клуб решил не покупать Аскасибара" - сказал агент.

Ранее сообщалось, что трансфер Аскасибара в "Зенит" сорвался из-за неудовлетворительных банковских гарантий.

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