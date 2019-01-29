"Зенит" отказался от покупки игрока "Лацио" из-за возраста футболиста

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"Зенит" отказался от покупки игрока "Лацио" из-за возраста футболиста

"Зенит" продолжает искать замену Леандро Паредесу, который в в скором времени станет игроком ПСЖ. Об этом информирует Tuttomercatoweb. 

Ранее сообщалось, что петербургский клуб намерен купить хорватского полузащитника "Лацио" Милана Баделя. Однако теперь сине-бело-голубые решили отказаться от этой идеи и приобрести более молодого футболиста.

В текущем сезоне  Бадель участвовал в 12 матчах Серии А.

"Зенит" с 34 баллами занимает лидирующую позицию турнирной таблицы РПЛ.

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