"Зенит" отказался от приобретения Павона

Теги зенит санкт-петербургбока хуниорскристиан павон

"Зенит" отказался от приобретения Павона

Фернандо Идальго, агент форварда "Бока Хуниорс" Кристиана Павона, заявил, что питерский "Зенит" прекратил попытки купить его клиента.

"Зенит" передумал покупать Павона. Почему? Не знаю, об этом лучше спросить у представителей клуба. Переговоры с "Зенитом" завершены. Но Павон может уйти в другую команду, не российскую" - сказал агент.

Ранее сообщалось, что "Зенит" может заплатить за Павона от 15 до 18 миллионов евро. 

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