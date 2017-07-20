"Зенит" отказался от приобретения защитника сборной Бразилии

Теги зенит санкт-петербургсан-паулуродриго кайо

"Зенит" отказался от приобретения защитника сборной БразилииПитерский "Зенит" отказался от приобретения защитника бразильского "Сан-Паулу" Родриго Кайо, информирует UOL.

По сведениям источника, "сине-бело-голубые" не смогли согласовать с "трехцветными" условия трансфера 23-летнего бека. Ввиду этого российский клуб решил прекратить переговоры и отказаться от покупки игрока сборной Бразилии.

Напомним, "Зенит" интересуется хавбеком "Ювентуса". | soccernews.ru

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