"Зенит" отказался от приобретения защитника сборной Бразилии

Питерский "Зенит" отказался от приобретения защитника бразильского "Сан-Паулу" Родриго Кайо, информирует UOL.

По сведениям источника, "сине-бело-голубые" не смогли согласовать с "трехцветными" условия трансфера 23-летнего бека. Ввиду этого российский клуб решил прекратить переговоры и отказаться от покупки игрока сборной Бразилии.

Напомним, "Зенит" интересуется хавбеком "Ювентуса". | soccernews.ru