"Зенит" отказался от притязаний на Денисова

Питерский "Зенит" отказался от притязаний на полузащитника "Локомотива" Игоря Денисова.

Как сообщают российские СМИ, "сине-бело-голубые" решили не покупать 34-летнего футболиста текущим летом, поскольку в команде и так перебор с центральными хавбеками.

Возможно, "Зенит" вернётся к вопросу подписания Денисова через год, когда истечёт его контракт с "Локомотивом".

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