Питерский "Зенит" отказался от притязаний на защитника "Эспаньола" Марио Эрмосо, сообщает AS.

По сведениям издания, "сине-бело-голубые" пересмотрели свои трансферные приоритеты после назначения Хавьера Рибальты на пост спортивного директора.

В связи с этим, воспитанник "Реала" был вычеркнут из шорт-листа "Зенита".

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