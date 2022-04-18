"Зенит" отказался поздравлять "Спартак" со 100-летием

Фото: сайт "Зенита"/Автор неизвестен

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев рассказал, почему клуб отказался поздравить московский "Спартак" со столетием.

"Они не могут определить и согласовать дату своего столетия. Так что поздравлять пока еще преждевременно", – приводит слова Медведева РБК.

Стоит отметить, что по альтернативной версии "Спартак" был образован 19 апреля 1935 года, а не 18 апреля 1922-го.

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