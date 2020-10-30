"Зенит" отказался принимать Игоря Денисова на работу в клубную академию
Бывший полузащитник "Зенита" Игорь Денисов в сентябре хотел трудоустроиться в академии питерского клуба.
По информации телеграм-канала "Рашен Football", 36-летний экс-футболист выражал готовность работать ассистентом в команде любого из возрастов, однако по неизвестным причинам ему отказали.
Сообщается, что Денисов был крайне удивлён, что "сине-бело-голубые" оказались не заинтересованы в его услугах.
Хавбек является воспитанником "Зенита", за основу выступал с 2002 по 2013 год, сыграл 356 матчей, забил 29 голов и сделал 29 ассистов. Завершил карьеру по окончании сезона 2018/19.
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