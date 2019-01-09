"Зенит" отказался продавать Ригони

"Зенит" не согласился продавать полузащитника Эмилиано Ригони, передает Marca.

По данным источника, "Индепендьенте", последний клуб, в котором играл футболист, предложил 4,33 миллиона за Ригони.

Сегодня, 9 января, Ригони подтвердил информацию о том, что он вернулся в "Зенит".

Ригони перешёл в "Зенит" летом 2017 года из "Индепендьенте" за 9 миллионов. Его контракт с питерским клубом рассчитан до конца сезона-2020/21.

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