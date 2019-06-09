"Зенит" откажется от покупки Марио Фернандеса

"Зенит", скорее всего, откажется от покупки защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

Сообщается, что в питерском клубе не намерены платить 20-25 миллионов евро за возрастного игрока. В сентябре футболисту исполнится 29 лет.

Действующее соглашение Фернандеса с ЦСКА рассчитано до лета 2022 года. Ранее интерес к игроку проявлял "Ньюкасл".

В минувшем сезоне Фернандес провел 35 матчей, в которых отметился одним голом и 10 результативными передачами.

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