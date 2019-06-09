"Зенит" откажется от покупки Марио Фернандеса

Теги зенит санкт-петербургцска москвамарио фернандестрансферы

"Зенит" откажется от покупки Марио Фернандеса

"Зенит", скорее всего, откажется от покупки защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

Сообщается, что в питерском клубе не намерены платить 20-25 миллионов евро за возрастного игрока. В сентябре футболисту исполнится 29 лет.

Действующее соглашение Фернандеса с ЦСКА рассчитано до лета 2022 года. Ранее интерес к игроку проявлял "Ньюкасл".

В минувшем сезоне Фернандес провел 35 матчей, в которых отметился одним голом и 10 результативными передачами.

Читайте также: "Зенит" готов продать Заболотного, Краневиттера и Набиуллина. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная Англии в серии пенальти одолела Швейцарию и стала бронзовым призером Лиги Наций

Сборная Англии в серии пенальти одолела Швейцарию и стала бронзовым призером Лиги Наций

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов