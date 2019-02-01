"Зенит" отклонил 29-миллионное предложение по Дзюбе

"Кардифф Сити" пытался купить форварда питерского "Зенита" Артёма Дзюбу, об этом в интервью "Матч ТВ" рассказал футбольный функционер Юрий Белоус.

По его словам, валлийский клуб предлагал за 30-летнего россиянина 25 миллионов фунтов (почти 29 млн евро), но "сине-бело-голубые" ответили отказом.

"Зенит" решил сохранить Дзюбу, поскольку не знал, кем его заменить.

Что касается "Кардифф Сити", то они в срочном порядке искали нового нападающего после пропажи новичка Эмилиано Салы, приобретённого у "Нанта" за 17 миллионов евро.

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