"Зенит" отклонил предложение "Фенербахче" о выкупе Нету

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"Зенит" отклонил предложение "Фенербахче" о выкупе Нету

"Фенербахче" совершил попытку выкупа контракта защитника "Зенита" Луиша Нету.

Как сообщает Fotospor, турецкий клуб предложил за футболиста 1,5 миллиона евро. "Зенит" заявил, что продаст игрока за 2,5 миллиона.

Напомним, что Нету выступает за "Фенербахче" на правах аренды.

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