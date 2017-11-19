"Зенит" отправил пять безответных мячей в ворота "Тосно"
В последнем матче 17 тура российской Премьер-лиги питерский "Зенит" принимал дебютанта чемпионата – "Тосно". К этому поединку один из лидеров элитного дивизиона подходил с пятиматчевой безвыигрышной и четырехматчевой безголевой серией. Разумеется, для команды Роберто Манчини было важно добыть победу в игре с одним из аутсайдеров и не дать возможность уйти в отрыв "Локомотиву", который свой матч в эти выходные к этому моменту уже выиграл.
Однако стартовый отрезок в матче у "Зенита" не получился. Питерцы долго входили в игру, и лишь к середине тайма у них стало получаться обострять игру. К голу же привела ошибка защитника команды гостей. После очередного заброса во вратарскую "Тосно" в исполнении Ригони, Шатов попытался принять сферу на грудь, но в этот момент был не по правилам атакован Дугаличем – пенальти. Паредес с "точки" пробил безукоризненно – 1:0.
Игра продолжилась в спокойном темпе, что вполне устраивало "Зенит". Теперь команде Роберто Манчини уже не нужно было спешить забить гол, поэтому атаки можно было разыгрывать до верного. В одном из эпизодов Кокорин под острым углом оказался с мячом на ударной позиции. Было время у лучшего снайпера "сине-бело-голубых" прицелиться и ударить по воротам, но Александр решил прострелить вдоль вратарской – безрезультатно. Били питерцы также издалека. В конце тайма один из таких ударов в исполнении Кришито едва не закончился взятием ворот. После мощного удара Доменико Юрченко не удержал мяч в руках и тот срикошетил в сторону ворот, но голкипер "Тосно" вовремя спохватился и забрал сферу.
Гостям нужно было что-то делать, в первом тайме они совсем не удивили. И вроде неплохо начала вторую половину матча команда Дмитрия Парфенова. Но быстрый гол "Зенита" практически отбил у гостей всякое желание сопротивляться. Шатов с Кузяевым организовали перепасовку у входа в штрафную, и последний пробил метров с 12-ти аккурат под дальнюю правую стойку ворот Юрченко – 2:0.
Еще какое-то время дебютант чемпионата пытался изменить ход игры, но подоспевший третий гол питерцев окончательно снял вопрос о победителе в матче. После розыгрыша углового мяч полетел в самый центр вратарской "Тосно", где лучше всех на втором этаже сыграл Иванович. Ударил защитник "сине-бело-голубых" с отскоком от газона, поразив ворота Юрченко – 3:0.
Теперь хозяева уже могли играть в свое удовольствие, так как команда Дмитрия Парфенова выбросила белый флаг. До конца матча "Зенит" еще дважды поразил ворота гостей. Сначала Кокорин отметился сольным проходом, обыграв несколько защитников и прокинув мяч под голкипером – 4:0. А точку в матче поставил вышедший на замену Дзюба. В этом эпизоде Артем разыграл стенку с Кузяевым, тот вернул мяч Дзюбе и форвард питерцев забивал уже в пустые ворота – 5:0.
Почти пятидесятитысячная аудитория на стадионе "Санкт-Петербург" стала свидетелем уверенной победы "Зенита", которая была важна одному из лидеров чемпионата в преддверии одного из ключевых матчей сезона против московского "Спартака".
"Зенит" – "Тосно" – 5:0
Голы: Паредес, 20, с пенальти – 1:0. Кузяев, 52 – 2:0. Иванович, 64 – 3:0. Кокорин, 70 – 4:0. Дзюба, 86 – 5:0.
"Зенит": Лодыгин, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Паредес, Краневиттер (Ерохин, 77), Кузяев, Ригони (Дзюба, 68), Шатов (Жирков, 73), Кокорин.
"Тосно": Юрченко, Буйволов, Дугалич, Сухарев, Мирзов (Труич, 71), Полетанович, Нуну Роша (Быстров, 54), Галиулин, Карницкий (Казаев, 46), Марков, Заболотный.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
Не пропустите! "Зенит" – "Тосно" – 5:0 (обзор)
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