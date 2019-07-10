"Зенит" отправил Заболотного в дубль

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный готовится к сезону с дублирующим составом, сообщает официальный твиттер клуба.

Между тем, российские СМИ утверждают, что 28-летнего футболиста отправили во вторую команду в связи с его отказом переходить в "Сочи".

Форварду предлагали расторгнуть контракт и отправиться в сочинский клуб, однако тот выразил готовность только уйти в аренду.

Соглашение Заболотного с "Зенитом" истекает в 2021 году. В минувшем сезоне он забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 30 матчах.

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