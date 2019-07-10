"Зенит" отправил Заболотного в дубль
Нападающий "Зенита" Антон Заболотный готовится к сезону с дублирующим составом, сообщает официальный твиттер клуба.
Между тем, российские СМИ утверждают, что 28-летнего футболиста отправили во вторую команду в связи с его отказом переходить в "Сочи".
Форварду предлагали расторгнуть контракт и отправиться в сочинский клуб, однако тот выразил готовность только уйти в аренду.
Соглашение Заболотного с "Зенитом" истекает в 2021 году. В минувшем сезоне он забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 30 матчах.
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|Команда
|М
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|Зенит Санкт-Петербург
|30
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|2
|Локомотив Москва
|30
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|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20