"Зенит" отправился на сбор в Рим

К старту весенней части Премьер-Лиги питерский "Зенит" будет готовиться в Риме, информирует официальный сайт клуба.

Сегодня "сине-бело-голубые" в составе 22-х игроков уже отправились в Италию. С собой главный тренер команды Роберто Манчини взял:

вратари: Лунев, Лодыгин, Бабурин;

защитники: Набиуллин, Терентьев, Мевля, Маммана, Смольников, Жирков, Кришито, Иванович;

полузащитники: Оздоев, Паредес, Плетнев, Краневиттер, Ригони, Ерохин, Кузяев;

нападающие: Дриусси, Полоз,Заболотный, Кокорин.

Напомним, "Зенит" поборется с ЦСКА за Жабу. | soccernews.ru