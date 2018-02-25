"Зенит" отправился на сбор в Рим

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"Зенит" отправился на сбор в РимК старту весенней части Премьер-Лиги питерский "Зенит" будет готовиться в Риме, информирует официальный сайт клуба.

Сегодня "сине-бело-голубые" в составе 22-х игроков уже отправились в Италию. С собой главный тренер команды Роберто Манчини взял:

вратари: Лунев, Лодыгин, Бабурин;

защитники: Набиуллин, Терентьев, Мевля, Маммана, Смольников, Жирков, Кришито, Иванович;

полузащитники: Оздоев, Паредес, Плетнев, Краневиттер, Ригони, Ерохин, Кузяев;

нападающие: Дриусси, Полоз,Заболотный, Кокорин.

Напомним, "Зенит" поборется с ЦСКА за Жабу. | soccernews.ru

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