"Зенит" отправился на второй предсезонный сбор в Австрию

Питерский "Зенит" отправился в Австрию на второй предсезонный сбор, сообщает официальный сайт клуба.

Главный тренер команды Роберто Манчини взял с собой следующих футболистов:

вратари: Андрей Лунёв, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин

защитники: Игорь Смольников, Александр Анюков, Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Максим Карпов, Юрий Жирков, Денис Терентьев

полузащитники: Хави Гарсия, Ибрагим Цаллагов, Олег Шатов, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Эрнани, Маурисио, Кристиан Нобоа, Жулиано, Роберт Мак, Йоан Молло

нападающие: Андрей Панюков, Александр Кокорин, Дмитрий Полоз, Артём Дзюба и Лука Джорджевич.

На сборе "Зенит" проведет два товарищеских матча с "Аустрией" (4 июля) и 8 июля (соперник пока не определен).

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