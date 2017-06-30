"Зенит" отправился на второй предсезонный сбор в Австрию

Теги зенит санкт-петербург

"Зенит" отправился на второй предсезонный сбор в Австрию

Питерский "Зенит" отправился в Австрию на второй предсезонный сбор, сообщает официальный сайт клуба.

Главный тренер команды Роберто Манчини взял с собой следующих футболистов:

вратари: Андрей Лунёв, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин

защитники: Игорь Смольников, Александр Анюков, Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Максим Карпов, Юрий Жирков, Денис Терентьев

полузащитники: Хави Гарсия, Ибрагим Цаллагов, Олег Шатов, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Эрнани, Маурисио, Кристиан Нобоа, Жулиано, Роберт Мак, Йоан Молло

нападающие: Андрей Панюков, Александр Кокорин, Дмитрий Полоз, Артём Дзюба и Лука Джорджевич.

На сборе "Зенит" проведет два товарищеских матча с "Аустрией" (4 июля) и 8 июля (соперник пока не определен).

Не пропустите: "Зенит" собирается отдать Эрнани в аренду. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Гол Вайзера приносит сборной Германии титул чемпиона Европы среди молодежных команд

Гол Вайзера приносит сборной Германии титул чемпиона Европы среди молодежных команд

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит Санкт-Петербург 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Терек Грозный 30 48
6 Ростов 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Урал 30 30
12 Анжи 30 30
13 Оренбург 30 30
14 Арсенал Тула 30 28
15 Крылья Советов 30 28
16 Томь 30 14
Полная таблица

топ-5 тегов