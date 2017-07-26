"Зенит" отправился в Израиль на матч Лиги Европы

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"Зенит" отправился в Израиль на матч Лиги ЕвропыУтром 26 июля делегация "Зенита" вылетела в Тель-Авив на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Как сообщает пресс-служба клуба, в Израиль отправились 22 футболиста.

Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;

Защитники: Александр Анюков, Денис Терентьев, Максим Карпов, Бранислав Иванович, Хави Гарсия, Луиш Нету, Доменико Кришито, Юрий Жирков;

Полузащитники: Леандро Паредес, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Эрнани, Олег Шатов, Жулиано;

Нападающие: Артем Дзюба, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Дмитрий Полоз. 

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