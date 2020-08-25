"Зенит" отправился в Москву на матч с "Динамо"

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"Зенит" отправился в Москву на матч с "Динамо"

"Зенит" отправился в Москву на матч 5-го тура РПЛ с "Динамо".

Встреча состоится 26 августа на ВТБ Арене. Начало игры - в 20:45 (мск).

После 4 туров РПЛ "Зенит" занимает 1 место в турнирной таблице, "Динамо" располагается на 5 строчке.

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