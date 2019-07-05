"Зенит" отправился в Москву на матч за Суперкубок России с "Локомотивом"

Футболисты и тренеры "Зенита" вылетели в Москву на матч за Суперкубок России с "Локомотивом".

Встреча состоится 7 июля на стадионе "ВТБ Арена". Начало матча в 19:00 по московскому времени.

Ранее "Зенит" дважды обыгрывал "Локомотив" в матчах за Суперкубок России.

Всего петербургский клуб выигрывал трофей четыре раза, "железнодорожники" становились триумфаторами дважды.