"Зенит" отправился в Москву на матч за Суперкубок России с "Локомотивом"

Теги зенит санкт-петербурглокомотив москва

"Зенит" отправился в Москву на матч за Суперкубок России с "Локомотивом"

Футболисты и тренеры "Зенита" вылетели в Москву на матч за Суперкубок России с "Локомотивом".

Встреча состоится 7 июля на стадионе "ВТБ Арена". Начало матча в 19:00 по московскому времени.

Ранее "Зенит" дважды обыгрывал "Локомотив" в матчах за Суперкубок России.

Всего петербургский клуб выигрывал трофей четыре раза, "железнодорожники" становились триумфаторами дважды.

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