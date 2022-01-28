"Зенит" отпустит Азмуна в "Байер" зимой, но при одном условии

Фото инстаграм Сердара Азмуна

В питерском "Зените" не исключают продажу нападающего Сердара Азмуна в "Байер" до закрытия зимнего трансферного окна.

По информации Kicker, "сине-бело-голубые" готовы отпустить иранца, если подпишут ему замену в лице форварда "Интернасьонала" Юри Алберто.

Ранее сообщалось, что бразильский клуб планирует расстаться со своим игроком не раньше лета.

В текущем сезоне Азмун сыграл за "Зенит" 21 матч, забил 10 голов и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

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