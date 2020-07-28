"Зенит" отреагировал на кукольное шоу ЦСКА

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"Зенит" отреагировал на кукольное шоу ЦСКА

"Зенит" в твиттере отреагировал на новое шоу ЦСКА.

Ранее "красно-синие" объявили о запуске шоу Footdoll, в котором разговаривают куклы в виде капитана Игоря Акинфеева, главного тренера команды Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева.

В видео кукла голкипера заявила, что самый быстрой футболист ЦСКА - Вадим Карпов: "Михалыч, ты бы видел, как он на сборах за пивом бегает".

Посмотрев видео, талисман петербуржцев лев ударил себя лапой по лицу, изобразив фэйспалм.

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