"Зенит" отреагировал на кукольное шоу ЦСКА

"Зенит" в твиттере отреагировал на новое шоу ЦСКА.

Ранее "красно-синие" объявили о запуске шоу Footdoll, в котором разговаривают куклы в виде капитана Игоря Акинфеева, главного тренера команды Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева.

В видео кукла голкипера заявила, что самый быстрой футболист ЦСКА - Вадим Карпов: "Михалыч, ты бы видел, как он на сборах за пивом бегает".

ПРЕМЬЕРА! FOOTDOLL. Ведущие: Бабаев, Ганчаренко, Акинфеев



На #CSKATV стартует новое шоу, у которого нет аналогов в России и Европе.



⭐️ Впервые в роли ведущих - действующие «звезды» клуба!



: https://t.co/BcLYTNH3Ax — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 27, 2020

Посмотрев видео, талисман петербуржцев лев ударил себя лапой по лицу, изобразив фэйспалм.

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