"Зенит" отреагировал на объявление Анюкова о завершении карьеры

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"Зенит" отреагировал на объявление Анюкова о завершении карьеры

Пресс-служба питерского "Зенита" посвятила пост в инстаграме бывшему защитнику команды Александру Анюкову.

Напомним, что в четверг 37-летний футболист объявил о завершении карьеры в связи с истечением срока аренды в "Крыльях Советов".

"Легенда!" - гласит публикация "сине-бело-голубых".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Легенда! Legendary!

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)

Анюков выступал за "Зенит" с 2005 по 2019 год и выиграл с командой 13 трофеев. В скором времени он, вероятно, войдёт в тренерский штаб действующего чемпиона России.

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