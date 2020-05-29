"Зенит" отреагировал на объявление Анюкова о завершении карьеры
Пресс-служба питерского "Зенита" посвятила пост в инстаграме бывшему защитнику команды Александру Анюкову.
Напомним, что в четверг 37-летний футболист объявил о завершении карьеры в связи с истечением срока аренды в "Крыльях Советов".
"Легенда!" - гласит публикация "сине-бело-голубых".
Анюков выступал за "Зенит" с 2005 по 2019 год и выиграл с командой 13 трофеев. В скором времени он, вероятно, войдёт в тренерский штаб действующего чемпиона России.
Не пропустите: Хиддинк оценил тренерские перспективы Анюкова. | http://soccernews.ru
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