"Зенит" отреагировал на отмену вручения "Золотого мяча", выложив видео с грустным Дзюбой

Теги зенит санкт-петербургартём дзюбазолотой мяч

"Зенит" отреагировал на отмену вручения "Золотого мяча", выложив видео с грустным Дзюбой

"Зенит" в своем англоязычном твиттере отреагировал на отмену вручения "Золотого мяча" в этом году.

Так, действующий чемпион России выложил гифку с грустным форвардом команды Артемом Дзюбой.

Отметим, что эти кадры были взяты из игры "Зенита" против "Рубина" (5:0), когда арбитр отменил гол Дзюбы.

Читайте также: Уткин: "Отказ от вручения "Золотого мяча" - чистое скотство". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Сити" разгромил "Уотфорд" в матче АПЛ

"Манчестер Сити" разгромил "Уотфорд" в матче АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов