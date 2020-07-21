"Зенит" отреагировал на отмену вручения "Золотого мяча", выложив видео с грустным Дзюбой

"Зенит" в своем англоязычном твиттере отреагировал на отмену вручения "Золотого мяча" в этом году.

Так, действующий чемпион России выложил гифку с грустным форвардом команды Артемом Дзюбой.

Отметим, что эти кадры были взяты из игры "Зенита" против "Рубина" (5:0), когда арбитр отменил гол Дзюбы.

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