"Зенит" отреагировал на проигрыш "Локомотива" в Лиге Европы

Пресс-служба питерского "Зенита" пошутила по поводу поражения "Локомотива" от "Галатасарая" в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.

"Железнодорожники" проиграли дома со счётом 0:1, пропустив единственный гол на 82-й минуте.

"Я знаю это чувство, бро", - мем с таким текстом выложил "Зенит" в твиттере.

Днём ранее "сине-бело-голубые" на своём поле уступили "Ювентусу" (0:1) в Лиге Чемпионов, также пропустив в концовке матча.

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