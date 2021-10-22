"Зенит" отреагировал на проигрыш "Локомотива" в Лиге Европы
Пресс-служба питерского "Зенита" пошутила по поводу поражения "Локомотива" от "Галатасарая" в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.
"Железнодорожники" проиграли дома со счётом 0:1, пропустив единственный гол на 82-й минуте.
"Я знаю это чувство, бро", - мем с таким текстом выложил "Зенит" в твиттере.
@fclokomotiv pic.twitter.com/QW80Hx5P8A— ФК «Зенит» (@zenit_spb) October 21, 2021
Днём ранее "сине-бело-голубые" на своём поле уступили "Ювентусу" (0:1) в Лиге Чемпионов, также пропустив в концовке матча.
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