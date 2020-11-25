"Зенит" отреагировал на смерть Марадоны

Пресс-служба петербургского "Зенита" отреагировала на известие о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

"Прощай, великий", - говорится в официальном Twitter "Зенита".

Причиной смерти стала остановка сердца. В начале ноября экс-футболист был госпитализирован. Марадоне провели операцию по удалению тромба в мозгу. Спустя некоторое время он был выписан из больницы.

Марадона за свою карьеру выступал за "Архентинос Хуниорс", "Боку Хуниорс", "Барселону", "Наполи", "Севилью", "Ньюэллз Олд Бойз" и вновь "Боку Хуниорс". За сборную Аргентины сыграл 91 матч и забил 34 гола. Двукратный чемпион Италии, чемпион Аргентины, обладатель Кубка Италии, обладатель Кубка лиги Испании, обладатель Кубка УЕФА, обладатель Суперкубка Испании, обладатель Суперкубка Италии.

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