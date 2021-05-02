"Зенит" отреагировал на возвращение "Крыльев Советов" в РПЛ (видео)
Пресс-служба петербургского "Зенита" отреагировал на возвращение самарских "Крыльев Советов" в Российскую Премьер-Лигу.
"С возвращением, "Крылья", - говорится в официальном Twitter "Зенита".
С возвращением, @fckssamara! pic.twitter.com/HqArTmiQJB— ФК «Зенит» (@zenit_spb) May 2, 2021
В 40-м туре Футбольной национальной лиги самарский клуб одержал победу над "Акроном" и стал недосягаемым для "Нижнего Новгорода", который занимает третье место в ФНЛ. Таким образом, самарцы обеспечили себе одну из двух прямых путевок в РПЛ.
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