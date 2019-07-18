"Зенит" отрицает интерес к Гильерме

Питерский "Зенит" не собирается подписывать вратаря "Локомотива" Гильерме, об этом заявил генеральный директор клуба Александр Медведев.

"Это не соответствует действительности, мы кандидатуру Гильерме даже не рассматривали. Это безосновательные спекуляции", - сказал функционер.

Ранее сообщалось, что видеть в своей команде натурализованного бразильца хочет наставник "Зенита" Сергей Семак.

Контракт Гильерме с "Локомотивом" истекает в декабре этого года. За ситуацией с голкипером следит московский "Спартак".

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