"Зенит" озвучил сроки восстановления Кокорина

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"Зенит" озвучил сроки восстановления Кокорина

Питерский "Зенит" опубликовал официальное заявление по поводу сроков восстановления форварда Александра Кокорина, который был прооперирован в связи с травмой крестообразных связок колена.

"Операция прошла успешно. В течение ближайшего месяца футболист будет проходить реабилитацию в Риме, после этого - вернётся в "Газпром"-тренировочный центр. На поле Александр Кокорин сможет вернуться через 4-5 месяцев. Футбольный клуб "Зенит" желает Александру Кокорину мужества и скорейшего возвращения в игру!" - говорится в заявлении "сине-бело-голубых".

Таким образом, Кокорин пропустит остаток текущего сезона и ЧМ-2018.

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