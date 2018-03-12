"Зенит" озвучил сроки восстановления Мамманы

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"Зенит" озвучил сроки восстановления Мамманы

Питерский "Зенит" на своём официальном сайте опубликовал заявление по поводу травмы защитника Эммануэля Мамманы.

В ходе углублённого медицинского обследования у 22-летнего центрбека выявлено субтотальное повреждение передней крестообразной связки колена. В связи с этим, аргентинцу предстоит перенести операцию.

Сроки восстановления Мамманы составят от шести до девяти месяцев. 

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