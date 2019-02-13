"Зенит" озвучил сроки восстановления Мамманы
Стали известны сроки восстановления защитника питерского "Зенита" Эмануэля Мамманы, получившего травму на одной из тренировок команды.
"По результатам медицинского обследования, прошедшего накануне, было определено, что восстановление игрока займёт от двух до трёх недель" - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.
В текущем сезоне 23-летний Маммана сыграл за "Зенит" 8 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
Отметим, что аргентинский центрбек пропустил начало нынешней кампании из-за восстановления после травмы передней крестообразной связки колена.
Не пропустите: Впервые с 2006 года "Зенит" проиграл в четырёх подряд официальных матчах. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Одному из лидеров ПСЖ грозит серьезное наказание от УЕФА
-
Машина для побед: легенда голландского футбола сравнил "Реал" и "Барселону"
-
Российский клуб разгромил обладателя Кубка Чемпионов-1986 со счетом 7:0 (видео)
-
"Краснодар" - "Байер": анонс и прогноз второго матча российских команд в плей-офф Лиги Европы 2018/19
-
Стало известно, почему Икарди лишили капитанской повязки
Лента новостей
-
Трансферная цель "Барселоны" и "Реала" стал рекордсменом Лиги Чемпионов
-
Рамос провел юбилейный матч за "Реал"
-
В "Барселоне" приняли важное решение по Месси и главному тренеру
-
Чех рассказал, как он хочет завершить карьеру
-
"Зенит" готовит четвертый зимний трансфер
-
Одному из лидеров ПСЖ грозит серьезное наказание от УЕФА
-
"Аякс" - "Реал": Регилон и Бэйл - в основе королевского клуба
-
Владелец "Спартака" выделил крупную сумму на необычный проект
-
Классика: в "Спартаке" приняли громкое решение по игровой форме на следующий сезон
-
Спаллетти назвал неожиданную причину отсутствия Икарди в заявке на матч Лиги Европы
-
Яшин, Буффон, Нойер и остальные: элитный футбольный журнал назвал лучших вратарей в истории
-
Машина для побед: легенда голландского футбола сравнил "Реал" и "Барселону"
-
Два в одном: Неймар предстал в ярком супергеройском образе (фото)
-
Два английских топ-клуба нацелились на звезду "Барселоны"
-
Российский клуб разгромил обладателя Кубка Чемпионов-1986 со счетом 7:0 (видео)
-
"Краснодар" - "Байер": анонс и прогноз второго матча российских команд в плей-офф Лиги Европы 2018/19
-
Стало известно, почему Икарди лишили капитанской повязки
-
Стал известен формат футбольного матча в "Бутырке" с участием Мамаева
-
Тухель поощрил ПСЖ дополнительным бонусом
-
ЦСКА поздравил гендиректора своего клуба с днем рождения
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10