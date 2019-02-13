"Зенит" озвучил сроки восстановления Мамманы

Теги эммануэль мамманазенит санкт-петербургтравмы

"Зенит" озвучил сроки восстановления Мамманы

Стали известны сроки восстановления защитника питерского "Зенита" Эмануэля Мамманы, получившего травму на одной из тренировок команды.

"По результатам медицинского обследования, прошедшего накануне, было определено, что восстановление игрока займёт от двух до трёх недель" - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

В текущем сезоне 23-летний Маммана сыграл за "Зенит" 8 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Отметим, что аргентинский центрбек пропустил начало нынешней кампании из-за восстановления после травмы передней крестообразной связки колена. 

Не пропустите: Впервые с 2006 года "Зенит" проиграл в четырёх подряд официальных матчах. | http://soccernews.ru

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