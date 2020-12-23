"Зенит" передал новогодние подарки для сотрудников больницы, которые борются с коронавирусом

"Зенит" выразил поддержку работникам Боткинской больницы, которые борются с COVID-19. Питерцы передали персоналу новогодние подарки. Об этом сообщается на сайте "Зенита".

"Хотим выразить признательность медработникам Петербурга за их труд и поздравить с наступающими зимними праздниками! "Зенит"и банк подарят праздничные украшения и подарки сотрудникам больницы Святого Георгия, больницы им. Семашко, Александровской, Покровской и Боткинской больниц. Все эти лечебные учреждения продолжают принимать пациентов с COVID-19.