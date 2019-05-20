"Зенит" передаст Паредесу золотую медаль чемпионата России
Аргентинский полузащитник ПСЖ Леандро Паредес получит золотую медаль Российской Премьер-Лиги.
Чемпион России "Зенит" отправит аргентинцу в Париж медаль и чемпионскую футболку.
"Посылка в Париж - 7 дней. Титул чемпиона РПЛ - навсегда", - говорится в твиттере петербургского клуба.
Посылка в Париж — 7 дней. Титул чемпиона @rfpl — навсегда pic.twitter.com/ANQa3kN8Q4— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 20 мая 2019 г.
В нынешнем сезоне 24-летний Паредес провел 15 матчей в чемпионате России и забил три гола. В январе он перешел в ПСЖ за 40 миллионов евро, в составе которого стал чемпионом Франции.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|29
|61
|2
|Краснодар
|29
|53
|3
|Локомотив Москва
|29
|53
|4
|Спартак Москва
|29
|49
|5
|ЦСКА Москва
|29
|48
|6
|Арсенал Тула
|29
|45
|7
|Ростов
|29
|41
|8
|Оренбург
|29
|40
|9
|Ахмат
|29
|39
|10
|Урал
|29
|35
|11
|Рубин
|28
|35
|12
|Динамо Москва
|29
|32
|13
|Крылья Советов
|29
|28
|14
|Уфа
|29
|26
|15
|Енисей Красноярск
|29
|20
|16
|Анжи
|28
|20