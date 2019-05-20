"Зенит" передаст Паредесу золотую медаль чемпионата России

Аргентинский полузащитник ПСЖ Леандро Паредес получит золотую медаль Российской Премьер-Лиги.

Чемпион России "Зенит" отправит аргентинцу в Париж медаль и чемпионскую футболку.

"Посылка в Париж - 7 дней. Титул чемпиона РПЛ - навсегда", - говорится в твиттере петербургского клуба.

В нынешнем сезоне 24-летний Паредес провел 15 матчей в чемпионате России и забил три гола. В январе он перешел в ПСЖ за 40 миллионов евро, в составе которого стал чемпионом Франции.

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