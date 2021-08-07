"Зенит" переиграл "Краснодар" в матче с пятью голами

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В рамках 3-го тура чемпионата России питерский "Зенит" дома взял верх над "Краснодаром".

"Сине-бело-голубые" победили со счётом 3:2 благодаря дублю Сердара Азмуна и голу Александра Ерохина. В составе "быков" отличились Джон Кордоба и Урош Спайич.

"Зенит" – "Краснодар" - 3:2

Голы: 1:0 – 9 Азмун, 1:1 – 24 Кордоба, 2:1 – 35 Азмун, 3:1 – 44 Ерохин, 3:2 – 76 Спайич.

"Зенит": Кержаков, Караваев (Чистяков, 81), Ловрен, Ракицкий (Круговой, 89), Дуглас Сантос, Кузяев (Мостовой, 88), Вендел, Ерохин, Барриос, Дзюба (Сутормин, 66), Азмун.

"Краснодар": Сафонов, Рамирес, Спайич, Сорокин (Кайо, 46), Вильена, Ионов (Шапи, 70), Крыховяк (Ильин, 87), Кабелла (Классон, 70), Черников (Газинский, 70), Сперцян, Кордоба.

"Зенит" набрал 9 очков в 3 турах и лидирует в РПЛ. В активе "Краснодара" только 3 балла и 11-е место.

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