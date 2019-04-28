"Зенит" переиграл "Крылья Советов" благодаря дублю Азмуна

"Зенит" обыграл "Крылья Советов" в матче 26-го тура чемпионата России.

В этой встрече у хозяев отметились Сердар Азмун, оформивший дубль и Игорь Смольников, также в гол в свои ворота отправил Тарас Бурлак. У самарцев два гола забил Денис Ткачук.

Голы: Азмун, 9 - 1:0, Азмун, 30 - 2:0, Бурлак, 35 автогол - 3:0, Ткачук, 40 - 3:1, Ткачук, 44 - 3-2, Смольников, 80 - 4:2

"Зенит": Лунев, Ракицкий, Иванович, Смольников, Жирков, Нобоа, Ригони(Шатов, 55), Оздоев, Азмун (Мусаев, 90), Дзюба, Дриусси (Анюков, 67).

"Крылья Советов": Рыжиков, Самарджич, Бурлак, Денисов, Шишкин, Зиньковский (Корниленко, 63), Рабиу, Ананидзе (Яковлев, 80), Ткачук, Зотов(Антон, 73), Шейдаев.

Стоит отметить, что до чемпионства сине-бело-голубы осталось 4 очка.

"Зенит" с 57 баллами располагается на 1 месте в турнирной таблице чемпионата России. "Крылья Советов" с 27 очками занимает 13 строчку.

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