"Зенит" переиграл "Левски" в товарищеском матче
"Зенит" в рамках подготовки к новому сезону одолел болгарский "Левски" в товарищеской игре.
"Зенит" - "Левски" 1:0
Гол: Азмун (пен), 48 - 1:0
"Зенит": Лунев (Бабурин, 46), Смольников (Терентьев, 62), Иванович (к) (Мевля, 62), Ракицкий, Жирков (Набиуллин, 62), Мусаев (Оздоев, 46), Нобоа (Краневиттер, 62), Ерохин (Эрнани, 62), Ригони (Заболотный, 62), Дриусси (Маммана, 46), Азмун (Дзюба (к), 62).
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|30
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|30
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|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
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|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
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|30
|20