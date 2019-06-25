"Зенит" переиграл "Левски" в товарищеском матче

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"Зенит" переиграл "Левски" в товарищеском матче

"Зенит" в рамках подготовки к новому сезону одолел болгарский "Левски" в товарищеской игре.

"Зенит" - "Левски" 1:0

Гол: Азмун (пен), 48 - 1:0

"Зенит": Лунев (Бабурин, 46), Смольников (Терентьев, 62), Иванович (к) (Мевля, 62), Ракицкий, Жирков (Набиуллин, 62), Мусаев (Оздоев, 46), Нобоа (Краневиттер, 62), Ерохин (Эрнани, 62), Ригони (Заболотный, 62), Дриусси (Маммана, 46), Азмун (Дзюба (к), 62).

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