"Зенит" переманил еще одного тренера "Уфы"



Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что тренер команды Александр Низелик перейдет в "Зенит".

"Низелик в "Уфе" не останется. Как я понимаю, он окажется в "Зените", - приводят слова Газизова российские СМИ.

Напомним, что в минувшем сезоне Низелик работал ассистентом главного тренера "Уфа" Сергея Семака, который несколько дней назад возглавил "Зенит".

Не пропустите: Агент назвал оскорбительным предложение "Монако" по Головину. | http://soccernews.ru