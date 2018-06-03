"Зенит" переманил еще одного тренера "Уфы"

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"Зенит" переманил еще одного тренера "Уфы"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что тренер команды Александр Низелик перейдет в "Зенит".

"Низелик в "Уфе" не останется. Как я понимаю, он окажется в "Зените", - приводят слова Газизова российские СМИ.

Напомним, что в минувшем сезоне Низелик работал ассистентом главного тренера "Уфа" Сергея Семака, который несколько дней назад возглавил "Зенит".

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