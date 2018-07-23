"Зенит" переманил специалиста "Манчестер Юнайтед"

Глава скаутской службы "Манчестер Юнайтед" Хавьер Рибальта будет работать в "Зените".

"Рибальта покидает "МЮ" после года работы в клубе. Он принял решение принять новый вызов и поработать на более высокой должности. Рибальта будет работать спортивным директором "Зенита", - написал журналист Manchester Evening News Киран Келли в своем твиттере.

Рибалта на этой должности станет преемником Оресте Чинквини.

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