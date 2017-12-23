"Зенит" переманил трёх игроков, которых хотел подписать Бердыев

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"Зенит" переманил трёх игроков, которых хотел подписать Бердыев

Питерский "Зенит" прошлым летом переманил трёх игроков, которых хотел подписать главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев.

Как сообщают российские СМИ, наставник казанцев намеревался заполучить Далера Кузяева из "Ахмата", а также Дмитрия Полоза и Александра Ерохина из "Ростова".

Но в итоге все три футболиста оказались в "Зените". При этом "сине-бело-голубым" пришлось заплатить только за Кузяева. Сумма трансфера составила 4 миллиона евро. А Полоз и Ерохин присоединились к питерцам на правах свободных агентов.

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