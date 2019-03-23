"Зенит" планировал в зимнее трансферное окно купить игрока сборной Германии

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"Зенит" планировал в зимнее трансферное окно купить игрока сборной Германии

Это зимой "Зенит" планировал купить защитника "Герты" и сборной Германии Марвина Платтенхардта, утверждает "Спорт день за днем".

По данным издания, на игрока также претендовали "Эвертон" и "РБ Лейпциг", однако игрок отказал всем трем клубам.  

Трансферная стоимость футболиста - 12 миллионов евро.

Платтенхардт играет за "Герту" с 2014 года. В нынешнем сезоне он участвовал в 19 матчах, отметившись 1 голом и 2 ассистами. 

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