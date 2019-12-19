"Зенит" планирует арендовать игрока "Ювентуса"

"Зенит" интересуется полузащитником "Ювентуса" Марко Пьяцей. Об этом сообщает ФАН.

Российский клуб начнет переговоры по трансферу 24-летнего хорвата, если команду покинет Себастьян Дриусси. "Зенит" намерен арендовать футболиста до конца сезона с опцией выкупа.

Пьяцца играет в "Ювентусе" с 2016 году. За туринский клуб хавбек провел 20 матчей, отметившись 1 голом. Трансферная стоимость футболиста - 7,5 миллиона евро.

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