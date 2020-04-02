"Зенит" планирует поддержать ветеранов клуба во время пандемии коронавируса

"Зенит" намерен поддержать ветеранов клуба во время пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Клуб организует еженедельную доставку продуктов ветеранам "Зенита" старше 65 лет.

Акция вступит в силу с 3 апреля. "Зенит" будет доставлять продуктовые наборы за свой счет.

По последним данным, количество зараженных короновирусом в мире превысило 823,6 тыс. человек. Скончались более 40 тыс. человек. В России насчитывается 3,5 тысяч зараженных Covid-19.

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