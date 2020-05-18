"Зенит" планирует продлить соглашения с тренерами команды

"Зенит" намерен продлить контракты с тренерами команды. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что в скором времени петербургский клуб продлит соглашение с главным тренером Сергеем Семаком.

По данным источника, "Зенит" предложил новые контракты Игорю Симутенкову, Александру Низелику, Анатолию Тимощуку, Юрию Жевнову, Михаилу Бирюкову, Виллиаму Оливейра, Андреа Сканавино, Ивану Карминати, Марии Буровой и Феликсу Ледесме.

По данным издания, у большинства тренеров соглашения истекают этим летом, как и у Семака.

Чемпионат России на данный момент приостановлен из-за пандемии коронавиурса. Возобновление сезона запланировано на 21 июня.

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