"Зенит" планирует расстаться с 7 игроками

Тренерский штаб "Зенита" передал руководству клуба перечень игроков, на которых не рассчитывают в этом сезоне.

Как сообщают российские СМИ, в список вошли семь футболистов - Артём Дзюба, Олег Шатов, Кристиан Нобоа, Юрий Лодыгин, Иван Новосельцев, Дмитрий Богаев и Максим Карпов.

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