"Зенит" планирует расстаться с 7 игроками

Теги зенит санкт-петербургартём дзюбаолег шатовкристиан нобоаюрий лодыгиниван новосельцев

"Зенит" планирует расстаться с 7 игроками

Тренерский штаб "Зенита" передал руководству клуба перечень игроков, на которых не рассчитывают в этом сезоне.

Как сообщают российские СМИ, в список вошли семь футболистов - Артём Дзюба, Олег Шатов, Кристиан Нобоа, Юрий Лодыгин, Иван Новосельцев, Дмитрий Богаев и Максим Карпов.

Не пропустите: Манчини: "Кокорин - суперзвезда, он может играть в любом европейском клубе". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 29 тура

Турнир прогнозов: анонс 29 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов