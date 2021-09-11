"Зенит" победил "Ахмат" в матче РПЛ

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на своем поле обыграл грозненский "Ахмат" со счетом 3:1.

Победу хозяевам принесли голы Вендела, Александра Ерохина и Малкома. В составе гостей отличился Мохамед Конате.

"Зенит", набрав 17 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. "Ахмат" с девятью очками остался на 8-й позиции.

"Зенит" Санкт-Петербург - "Ахмат" Грозный - 3:1 (2:0)

Голы: Вендел, 9 - 1:0, Ерохин, 33 - 2:0, Конате, 51 - 2:1, Малком, 83 - 3:1

"Зенит": Крицюк, Ракицкий, Чистяков, Дуглас Сантос, Ерохин (Круговой, 78), Мостовой (Кравцов, 58), Кузяев (Малком, 46), Вендел, Сутормин, Дзюба, Азмун (Клаудиньо, 58).

"Ахмат": Гудиев, Уциев (Быстров, 70), Семенов, Нижич, Лысцов, Тодорович, Тимофеев, Уткин, Полярус (Коновалов, 46), Харин (Себаи, 46), Конате (Карапузов, 71).

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