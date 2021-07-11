"Зенит" победил немецкий клуб в товарищеском матче
Фото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен
Петербургский "Зенит" в рамках подготовки к новому сезону победил немецкий "Карлсруэ" со счетом 3:1.
Победу российскому клубу принесли дубль Сердара Азмуна и гол Даниила Кузнецова. В составе немцев отличился Джером Гондор.
"Зенит" Россия – "Карлсруэ" Германия – 3:1 (2:0)
Голы: Азмун, 13 - 1:0, Азмун, 39 - 2:0, Гондори, 53 (с пенальти) - 2:1, Кузнецов, 80 - 3:1
"Зенит": Кержаков, Сантос (Круговой, 63), Ракицкий (Шамкин, 87), Чистяков (Скроботов, 87), Сутормин (Караваев, 46), Вендел (Кузнецов, 78), Кузяев (Оздоев, 46), Малком (Белохонов, 87), Мостовой (Кравцов, 46), Дриусси (Дзюба, 46), Азмун (Ерохин, 63).
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|Команда
|М
|О
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|2
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|32
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|4
|Байер Леверкузен
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|Боруссия Менхенгладбах
|32
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|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20