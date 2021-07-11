"Зенит" победил немецкий клуб в товарищеском матче

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"Зенит" победил немецкий клуб в товарищеском матче

Фото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен

Петербургский "Зенит" в рамках подготовки к новому сезону победил немецкий "Карлсруэ" со счетом 3:1.

Победу российскому клубу принесли дубль Сердара Азмуна и гол Даниила Кузнецова. В составе немцев отличился Джером Гондор.

"Зенит" Россия – "Карлсруэ" Германия – 3:1 (2:0)
Голы: Азмун, 13 - 1:0, Азмун, 39 - 2:0, Гондори, 53 (с пенальти) - 2:1, Кузнецов, 80 - 3:1

"Зенит": Кержаков, Сантос (Круговой, 63), Ракицкий (Шамкин, 87), Чистяков (Скроботов, 87), Сутормин (Караваев, 46), Вендел (Кузнецов, 78), Кузяев (Оздоев, 46), Малком (Белохонов, 87), Мостовой (Кравцов, 46), Дриусси (Дзюба, 46), Азмун (Ерохин, 63).

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