"Зенит" победил "Портимоненсе" в товарищеском матче

Фото инстаграм "Зенита"

На сборе в португальском Лагуше "Зенит" провёл контрольную игру с "Портимоненсе".

"Сине-бело-голубые" взяли верх над соперником со счётом 3:1. Все голы были забиты легионерами.

"Зенит" (Россия) – "Портимоненсе" (Португалия) - 3:1

Голы "Зенита": 1:0 – Ловрен, 21; 2:0 – Малком, 36; 3:0 – Клаудиньо, 45+1.

"Зенит" (1-й тайм): Кержаков, Круговой, Ракицкий, Ловрен, Караваев, Барриос, Вендел, Малком, Клаудиньо, Сергеев, Юри Алберто.

"Зенит" (2-й тайм): Кержаков (Бязров, 75), Хотулев, Алип, Чистяков, Караваев, Оздоев, Кравцов (Ким, 80), Ерохин, Кузнецов (Кравцов, 80), Мостовой, Дзюба.

Не пропустите: Стали известны условия перехода Нуралы Алипа в "Зенит". | http://soccernews.ru