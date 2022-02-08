"Зенит" победил "Портимоненсе" в товарищеском матче
Фото инстаграм "Зенита"
На сборе в португальском Лагуше "Зенит" провёл контрольную игру с "Портимоненсе".
"Сине-бело-голубые" взяли верх над соперником со счётом 3:1. Все голы были забиты легионерами.
"Зенит" (Россия) – "Портимоненсе" (Португалия) - 3:1
Голы "Зенита": 1:0 – Ловрен, 21; 2:0 – Малком, 36; 3:0 – Клаудиньо, 45+1.
"Зенит" (1-й тайм): Кержаков, Круговой, Ракицкий, Ловрен, Караваев, Барриос, Вендел, Малком, Клаудиньо, Сергеев, Юри Алберто.
"Зенит" (2-й тайм): Кержаков (Бязров, 75), Хотулев, Алип, Чистяков, Караваев, Оздоев, Кравцов (Ким, 80), Ерохин, Кузнецов (Кравцов, 80), Мостовой, Дзюба.
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