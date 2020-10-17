"Зенит" победил "Сочи" в 11-м туре РПЛ
В рамках 11-го тура РПЛ питерский "Зенит" дома переиграл "Сочи" со счётом 3:1 и сохранил лидерство.
У "сине-бело-голубых" отличились Вячеслав Караваев, Александр Ерохин и Дуглас Сантос. Гол престижа на счету Кирилла Заики.
"Зенит" – "Сочи" - 3:1
Голы: 1:0 – 16 Караваев, 2:0 – 24 Ерохин, 2:1 – 57 Заика, 3:1 – 90 Дуглас Сантос.
"Зенит": Кержаков, Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос, Круговой (Мостовой, 46), Барриос (Оздоев, 69), Ерохин (Вендел, 65), Кузяев, Караваев, Азмун (Дзюба, 66), Дриусси (Сутормин, 79).
"Сочи": Джанаев, Маммана, Набиуллин (Заика, 46), Терехов, Мевля, Жоаозиньо (Пруцев, 82), Нобоа (Цаллагов, 79), Бурмистров (Миладинович, 46), Юсупов, Маргасов, Заболотный (Дуганджич, 79).
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