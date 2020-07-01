"Зенит" победил "Тамбов", забив решающий гол на 91-й минуте

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги "Тамбов" уступил "Зениту" со счетом 1:2. На 43-й минуте счет открыл Сердар Азмун. В концовке встречи хозяева отыгрались благодаря голу Валерия Чуперки, который реализовал 11-метровый. Победу петербургскому клубу принес гол Эмилиано Ригони в компенсированное время.

"Зенит" продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице чемпионата России, опережая ближайшего преследователя на 11 очков. "Тамбов" остался на 14-й позиции.

"Тамбов" – "Зенит" - 1:2 (0:1)

Голы: Азмун, 43 - 0:1, Чуперка, 88 (с пенальти) - 1:2, Ригони, 90+1 - 1:2

"Тамбов": Шелия, Филин, Грицаенко, Юрганов, Рыбин (Шляков, 65), Карасев (Кабахидзе, 65), Килин (Каплиенко, 73), Костюков (Федчук, 80), Чуперка, Мелкадзе, Обухов.

"Зенит": Лунев, Дуглас Сантос, Караваев (Смольников, 80), Ракицкий, Иванович, Оздоев, Кузяев (Сутормин, 67), Барриос, Малком (Осорио, 81), Азмун (Ригони, 67), Дзюба.

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